Tinder окончательно покинет Россию
Сеть знакомств Tinder решила окончательно уйти с российского рынка почле 30 июня.
Об этом говорится в годовом отчете компании Match Group.
Сервис знакомств перестанет работать в России 30 мая. В настоящее время бренды комапании, в числе которых и Tinder, предпринимают "шаги по ограничению доступа" к услугам в России.
По словам исполнительного директора Friends Fiduciary Corp Джеффа Перкинс, у компании были веские причины покинуть РФ. Речь идет, в том числе, о решении Международного уголовного суда в Гааге, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина.