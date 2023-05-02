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Tinder окончательно покинет Россию
02.05.2023 15:17 Алина Груднева

Tinder окончательно покинет Россию

Сеть знакомств Tinder решила окончательно уйти с российского рынка почле 30 июня.

Об этом говорится в годовом отчете компании Match Group.

Сервис знакомств перестанет работать в России 30 мая. В настоящее время бренды комапании, в числе которых и Tinder, предпринимают "шаги по ограничению доступа" к услугам в России.

По словам исполнительного директора Friends Fiduciary Corp Джеффа Перкинс, у компании были веские причины покинуть РФ. Речь идет, в том числе, о решении Международного уголовного суда в Гааге, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина.


 

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