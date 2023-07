Tesla комплектует авто для британских владельцев специальной палкой

Новые владельцы Model S и Model X от Tesla в Великобритании в комплекте с автомобилями будут получать специальные палки, пишет Electrek.



Автопроизводитель Tesla удивил поклонников эксклюзивным аксессуаром, который будут получать только владельцы новых электрокаров в Великобритании. Это специальная палка, которая немного напоминает телескопический держатель смартфона для съемки селфи. Она предназначена для открывания окна с пассажирской стороны.



Дело в том, что Tesla недавно решила прекратить продажу автомобилей Model S и Model X в конфигурациях с правосторонним рулем на некоторых небольших рынках, таких как Австралия, Сингапур или Таиланд. В странах с левосторонним движением, где спрос на автомобили бренда больше, в частности, в Великобритании, станет больше электрокаров, у которых руль тоже слева.



Многих покупателей это огорчило, поскольку их предзаказ был отменен. Впрочем, часть из них все же решила не отказываться от электрокаров и приобрела автомобили в необычной конфигурации. Специально для них инженеры разработали аксессуар под названием The Reacher, чтобы водитель мог дотянуться до теперь уже пассажирского окна и, например, взять талон на парковку, забрать заказы в ресторане быстрого питания.



Это еще не все неожиданные перемены. Теперь электрокары Model 3 и Model Y будут иметь новый цвет Midnight Silvery, или “серебряный асфальт”. Доплачивать за это владельцам автомобилей не придется. Впрочем, покупатели всегда могут доплатить, чтобы получить автомобиль в любом другом оттенке. Model S и Model X пока будут выпускать преимущественно в белом.

Wow my photo is doing the rounds - it’s an absolute weapon of a vehicle MXPlaid - but to clarify - nobody forced me to buy it . . . . @TeslaOwnersUK (p.s the plate has changed now to my personal one) https://t.co/0vhEp5a9v5 pic.twitter.com/U6RkYph3OU