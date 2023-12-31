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Суеверия и приметы: что нельзя делать в новогоднюю неделю | Фото: pixabay.com
31.12.2023 15:29 Mignews.ua

Суеверия и приметы: что нельзя делать в новогоднюю неделю

С наступлением Нового года многие стремятся соблюсти традиции и следовать приметам, чтобы привлечь удачу и благополучие на следующий год. Эзотерические рекомендации и народные традиции подсказывают, как провести этот важный праздник правильно.

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Эксперты отмечают несколько важных моментов, которых лучше избегать в новогоднюю ночь:

✔️ грязный дом: встречать Новый год в грязном доме не рекомендуется. Предварительная уборка поможет создать благоприятную энергетику;

✔️ конфликты и ссоры: важно избегать конфликтов 31 декабря, чтобы не пригласить негатив в новогоднюю ночь.

✔️ отсутствие праздничной елки: праздничная елка символизирует Новый год, и ее отсутствие может нарушить праздничную атмосферу;

✔️ рукоделие в канун Нового года: не рекомендуется заниматься рукоделием в канун Нового года, чтобы избежать нарушения энергетики творческого процесса.

✔️ готовка в плохом настроении: блюда, приготовленные в хорошем настроении, привлекут положительную энергию на стол.

Другие плохие приметы:

✔️ одиночество: встречать Новый год в одиночестве не рекомендуется, если это не является вашим осознанным выбором;

✔️ старая одежда: лучше надеть что-то новое, чтобы привлечь позитивные изменения в будущем году;

✔️ исключительно женская компания: рекомендуется пригласить хотя бы одного мужчину, чтобы открыть чакру любви и создать позитивные изменения в личной жизни;

✔️ финансовые ритуалы: новогодний праздник не стоит встречать с пустыми карманами, чтобы привлечь финансовое благополучие, при этом избегайте взятия и отдачи долгов в первые дни января.

Соблюдение этих рекомендаций поможет создать позитивную энергию и привлечь удачу на протяжении всего года.
 

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