



Суеверия и приметы: что нельзя делать в новогоднюю неделю

С наступлением Нового года многие стремятся соблюсти традиции и следовать приметам, чтобы привлечь удачу и благополучие на следующий год. Эзотерические рекомендации и народные традиции подсказывают, как провести этот важный праздник правильно.



Строгие запреты на Новый год 2024



Эксперты отмечают несколько важных моментов, которых лучше избегать в новогоднюю ночь:



✔️ грязный дом: встречать Новый год в грязном доме не рекомендуется. Предварительная уборка поможет создать благоприятную энергетику;



✔️ конфликты и ссоры: важно избегать конфликтов 31 декабря, чтобы не пригласить негатив в новогоднюю ночь.



✔️ отсутствие праздничной елки: праздничная елка символизирует Новый год, и ее отсутствие может нарушить праздничную атмосферу;



✔️ рукоделие в канун Нового года: не рекомендуется заниматься рукоделием в канун Нового года, чтобы избежать нарушения энергетики творческого процесса.



✔️ готовка в плохом настроении: блюда, приготовленные в хорошем настроении, привлекут положительную энергию на стол.



Другие плохие приметы:



✔️ одиночество: встречать Новый год в одиночестве не рекомендуется, если это не является вашим осознанным выбором;



✔️ старая одежда: лучше надеть что-то новое, чтобы привлечь позитивные изменения в будущем году;



✔️ исключительно женская компания: рекомендуется пригласить хотя бы одного мужчину, чтобы открыть чакру любви и создать позитивные изменения в личной жизни;



✔️ финансовые ритуалы: новогодний праздник не стоит встречать с пустыми карманами, чтобы привлечь финансовое благополучие, при этом избегайте взятия и отдачи долгов в первые дни января.



Соблюдение этих рекомендаций поможет создать позитивную энергию и привлечь удачу на протяжении всего года.

