



Стивен Спилберг: в кампусах используется машина экстремизма



Стивен Спилберг предупредил, что "машина экстремизма используется в студенческих городках", и выразил сожаление по поводу погибших в Израиле и Газе, на церемонии получения награды за свою работу по сохранению памяти о Холокосте в Университете Южной Калифорнии.



Известный еврейский режиссер выступил на церемонии в понедельник, 25 марта, , на которой Университет Южной Калифорнии вручил престижный университетский медальон 56 тысячам людей, переживших Холокост, которые дали показания Фонду Шоа при Университете, основанному Спилбергом три десятилетия назад. На церемонии присутствовали тридцать человек из числа выживших. В тексте награды также говорится, что школа "безмерно благодарна" Спилбергу и его жене Кейт Кэпшоу.



В своей речи Спилберг выразил сожаление по поводу опросов, показывающих высокий уровень антисемитизма в студенческих городках. Он также осудил другие формы ненависти, включая антиарабскую, антимусульманскую и антисикхскую дискриминацию.



"Мы каждый день видим, как в студенческих городках используется машина насаждения экстремизма", - сказал Спилберг. Мгновением позже он сказал: "Те, кто не помнит прошлого, обречены на его повторение. И меня все больше тревожит, что мы можем быть обречены на повторение истории, на то, что нам снова придется бороться за само право быть евреями".



Он добавил: "Создание другого и дегуманизация любой группы на основе ее различий - это основа фашизма".



"Это крайне важно для прекращения политического насилия, вызванного дезинформацией, теориями заговора и невежеством", - сказал Спилберг о деятельности Фонда Шоа. "Это очень важно, потому что остановить рост антисемитизма и ненависти любого рода - критически важно для здоровья нашей демократической республики и будущего демократии во всем цивилизованном мире".