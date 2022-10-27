



Стилист Марина Каневская рассказывает, как корректировать фигуру одеждой

«Самое важное в женской одежде – это женщина, которая ее носит», - говорил модельер Ив Сен-Лоран, и это безусловно так. Ведь, женщина, которая знает свои достоинства и умеет их подчеркнуть, женщина, которая отдает себе отчет в своих несовершенствах и умеет превратить их в достоинства, всегда будет в центре внимания. Правильно подобранные модные вещи могут творить настоящие чудеса с вашим образом.



Стилист Марина Каневская предлагает несколько несложных советов, как при помощи одежды выглядеть эффектнее на примере коллекции израильского бренда Crazy Line.



«Существует понятие, что черный цвет стройнит, и это, действительно, так, но не спешите носить все черное, так вы можете превратится в черное облако. Черный – цвет очень требовательный, он подразумевает тщательный макияж, идеальную прическу, хороший цвет кожи. И здесь нам на помощь придут контрастные аксессуары. Например, пояс, который подчеркнет талию и визуально сделает вас стройнее. Или колье, которое добавит образу вертикальную линию, благодаря которой силуэт будет казаться стройнее, а ноги длиннее. Платок на шею придаст коже лица свежий оттенок. Яркая сумочка освежит аутфит.

«Существует понятие, что черный цвет стройнит, и это, действительно, так, но не спешите носить все черное, так вы можете превратится в черное облако. Черный – цвет очень требовательный, он подразумевает тщательный макияж, идеальную прическу, хороший цвет кожи. И здесь нам на помощь придут контрастные аксессуары. Например, пояс, который подчеркнет талию и визуально сделает вас стройнее. Или колье, которое добавит образу вертикальную линию, благодаря которой силуэт будет казаться стройнее, а ноги длиннее. Платок на шею придаст коже лица свежий оттенок. Яркая сумочка освежит аутфит.

Еще один замечательный прием – многослойность, она может вытянуть силуэт, добавить ему стройнящие вертикальные линии, скрыть нежелательное. Например, если поверх черного платья надеть пончо в клетку, то получается очень интересное сочетание. Его можно накинуть сверху, или же заправлять под пояс, каждый раз оно будет выглядеть иначе. Многослойность в одежде эффективно и при этом эффектно скрывает объемы и всегда выглядит стильно и нестандартно, как любой хорошо продуманный образ.





Комплиментарно смотрятся вещи из летящих тканей, например, из шифона, они добавляют силуэту стройности и легкости. Шифоновое платье, кстати, очень стильно смотрится с сапогами, его можно дополнить жакетом, кожаной курткой, пиджаком. И, между прочим, не бойтесь смелых цветовых сочетаний. Цвет играет вам на руку. Яркие оттенки, контрастные сочетания и неожиданные комбинации притягивают взгляд и отвлекают внимание он вероятных несовершенств фигуры. Например, очень эффектно смотрится шифоновое платье в зелено-голубой гамме с фиолетовым жакетом. Для контраста добавьте бежевые пояс и сумочку и получается немного ковбойский дерзкий и задорный образ.



Еще один стилистический прием – это монохром, когда образ создается из вещей одного цвета. Одежда одного оттенка тоже создает вертикаль, на этот раз цветовую, которая визуально вытягивает фигуру. Чтобы монохром не выглядел скучновато, выбирайте акцентные интересные цвета. Если же вы предпочитаете базовые, то поэкспериментируйте с фактурами и тканями и добавьте яркие аксессуары. Это добавит образу динамики. И последний штрих - немного поднимите рукава жакета и рубашки, так ваши руки будут смотреться стройнее.

На фото стилист Марина Каневская

Все образы составлены из моделей бренда Crazy Line