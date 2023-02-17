



Старейшая в мире еврейская Библия может быть продана за 50 миллионов долларов

Самая старая и самая полная в мире еврейская Библия будет выставлена в Лондоне на следующей неделе перед аукционом в мае, где она может быть продана за сумму до 50 миллионов долларов, сообщила в среду компания Sotheby's.



Если 1000-летняя священная книга будет продана по цене, близкой к ее оценочной стоимости, Codex Sassoon ( "Кодекс Сассун") станет самым ценным печатным текстом или историческим документом, когда-либо проданным на аукционе, отмечают в Sotheby's.



Codex Sassoon назван в честь предыдущего владельца Дэвида Соломона Сассуна, который приобрел Библию в 1929 году и собрал одну из самых значительных частных коллекций рукописей иудаики и древнееврейского языка в 20 веке. Этот документ представляет собой важнейшее звено, соединяющее еврейскую устную традицию с современной еврейской Библией.



Только недавно нынешний владелец, коллекционер Жаки Сафра, провел углеродную датировку Кодекса Сассуна, подтвердив, что он старше Кодекса Алеппо и Ленинградского кодекса, двух других важных ранних еврейских Библий, согласно данным Sotheby's.



Кодекс, или рукопись в виде книги, впервые за 40 лет будет доступен для публичного просмотра на следующей неделе на лондонском аукционе Sotheby's, а затем в мае будет выставлен в Тель-Авиве, Далласе, Лос-Анджелесе и, наконец, в Нью-Йорке.



Еврейская Библия состоит из 24 отдельных книг, разделенных на три части: Пятикнижие, Пророки и Писания. Начиная с Книги Бытия и заканчивая Паралипоменонами, еврейская Библия является основой иудаизма, а также христианства и ислама.



"Это потрясающе. Это первый раз, когда текст появляется в форме, в которой мы действительно можем его прочитать и понять ", - сказала изданию The New York Times старший консультант Sotheby's по иудаике Шарон Либерман Минц.



В Sotheby's заявили, что "Кодекс Сассуна" был датирован концом IX или началом X века на основании научных и палеографических данных и содержит почти всю Библию. Самыми древними из когда-либо найденных копий библейского текста были свитки Мертвого моря, обнаруженные в пещерах в 1947 году.



