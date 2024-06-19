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Стало известно, чем закончилось пьянство Тимберлейка, которого поймали за рулем
19.06.2024 16:30 Алина Груднева

Стало известно, чем закончилось пьянство Тимберлейка, которого поймали за рулем

Полиция отпустила арестованного ранее за нетрезвое вождение известного американского певца Джастина Тимберлейка.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на адвоката артиста.

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Тимберлейка задержали со "стеклянными глазами" и сильным запахом алкоголя. Сам артист заверил правоохранителей, что выпил лишь один бокал мартини за ужином, а тест проходить отказался.
 


По словам инсайдеров, у Джастина уже давно были проблемы с алкоголем, но он держался. Сорвался артист якобы перед недавним туром.

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