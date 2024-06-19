



Стало известно, чем закончилось пьянство Тимберлейка, которого поймали за рулем

Полиция отпустила арестованного ранее за нетрезвое вождение известного американского певца Джастина Тимберлейка.



Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на адвоката артиста.



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Тимберлейка задержали со "стеклянными глазами" и сильным запахом алкоголя. Сам артист заверил правоохранителей, что выпил лишь один бокал мартини за ужином, а тест проходить отказался.



Justin Timberlake’s mugshot has been released. pic.twitter.com/arMmu8VLcu — Pop Crave (@PopCrave) June 18, 2024

По словам инсайдеров, у Джастина уже давно были проблемы с алкоголем, но он держался. Сорвался артист якобы перед недавним туром.