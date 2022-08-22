



"Сплин" поддержала уехавших из РФ музыкантов и попала в скандал

Питерская музыкальная группа "Сплин" поддержала на рок-фестивале "Чернозем" в Воронеже вынужденных покинуть РФ музыкантов.

В связи с этим организаторы просто вырезали выступление исполнителей из трансляции.

Лидер группы Александр Васильев сказал, что рад видеть столько людей, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства. Уехавшим артистам он посвятил знаменитую песню "Выхода нет".

Оргкомитет рок-фестиваля в комментарии ТАСС объяснил, почему сет с выступлением был удален.





"Они посвятили песню в поддержку уехавших групп и в целом в ходе концерта делали такие, скажем, недвусмысленные намеки, подобрав соответствующий репертуар, неоднозначный, мягко скажем. Оргкомитет не ожидал этого. Публика по-разному реагировала: кто-то уходил, кто-то выражал недовольство на словах, кто-то продолжал слушать музыку, не обращая внимания на высказывания", — сказали организаторы.