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"Сплин" поддержала уехавших из РФ музыкантов и попала в скандал | Фото: Сплин
22.08.2022 02:30 Алина Груднева

"Сплин" поддержала уехавших из РФ музыкантов и попала в скандал

Питерская музыкальная группа "Сплин" поддержала на рок-фестивале "Чернозем" в Воронеже вынужденных покинуть РФ музыкантов.

 
В связи с этим организаторы просто вырезали выступление исполнителей из трансляции.
 
Лидер группы Александр Васильев сказал, что рад видеть столько людей, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства. Уехавшим артистам он посвятил знаменитую песню "Выхода нет". 
 
Оргкомитет рок-фестиваля в комментарии ТАСС объяснил, почему сет с выступлением был удален.

 
"Они посвятили песню в поддержку уехавших групп и в целом в ходе концерта делали такие, скажем, недвусмысленные намеки, подобрав соответствующий репертуар, неоднозначный, мягко скажем. Оргкомитет не ожидал этого. Публика по-разному реагировала: кто-то уходил, кто-то выражал недовольство на словах, кто-то продолжал слушать музыку, не обращая внимания на высказывания", — сказали организаторы.

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