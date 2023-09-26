



Совет Самарии проведет марш к жертвеннику Иисуса Навина

Самарийский областной совет во второй день Суккота, 1 октября, впервые проведет традиционный марш к жертвеннику Иисуса Навина. Кроме того, впервые на следующий день широкая общественность сможет прийти и принять участие в проекте по просеиванию земли с жертвенника в поисках археологических находок.



Просеивание земли началось около года назад Советом в сотрудничестве с “Ассоциацией библейских исследований” и доктором Скоттом Стриплингом из США под руководством археолога доктора Ави Соломона. Просеивание земли происходит на фоне попыток Палестинской автономии разрушить место древнего жертвенника.



Год назад камни с места жертвенника были убраны, а сейчас Палестинская администрация работает над строительством квартала на месте жертвенника и даже начала земляные работы возле него.



Йоси Даган, глава Совета Самарии, считает, что “находки на месте жертвенника являются еще одним доказательством неразрывной связи между народом Израиля и его страной и, конечно же, Самарией, и доказывают важность этого места для познания наших корней. Именно сейчас, перед лицом попытки Палестинской администрации разрушить жертвенник Иисуса Навина, народ Израиля будет там с израильским флагом”.



“Я призываю общественность прийти и открыть для себя историю народа Израиля своими руками. Пройти вместе с нами к древнему жертвеннику Иисуса Навина, уникальной реликвии периода заселения и возвращения народа Израиля в свою землю и, конечно же, насладиться множеством объектов культурного наследия, туризма, природы, виноделен и источников по всей Самарии”, – заявил он.