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Солнечное затмение: вид из космоса
09.04.2024 13:35 MIGnews.com

Солнечное затмение: вид из космоса

Спутниковая компания Starlink, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, опубликовала кадры полного солнечного затмения, произошедшего в понедельник, 8 апреля, в Северной Америке.

Полное затмение началось в районе Тихого океана, затем переместилось в Мексику, а потом в США и Канаду.

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По оценкам, в зоне полного затмения проживает 32 миллиона человек, что значительно больше, чем в 2017 году, когда в зоне затмения проживало около 12 миллионов человек.
 

 

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