



Скончался актер из детектива "Закон и порядок"

Во Франции на 79-м году жизни скончался американский актер Ричард Белзер, начавший свою карьеру в индустрии развлечений как стендап-комик.



Об этом рассказал его близкий друг, писатель и обладатель премии "Эмми" Билл Шефт в комментарии The Hollywood Reporter.



"У него было много проблем со здоровьем", - отметил Шефт.



Что примечательно, проблемы со здоровьем у него были уже давно. Еще в 1984 году у Белзера обнаружили рак яичка. Активно сниматься в телесериалах он начал в 90-е. Самой его запоминающейся и известной ролью был детектив Джон Манч, который был персонажем "Убойнго отдела". Позже персонал появился в эпизодах других сериалов, в числе которых - культовые "Секретные материалы".



В 1999 году детектив стал постоянным персонажем одного из ответвлений "Закона и порядка", которым был по настоящее время. Манч стал самым "долгоживущим" персонажем американских телесериалов.