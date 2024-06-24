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Скончалась известная спортивная телекомментатор Анна Дмитриева
24.06.2024 11:47 Алина Груднева

Скончалась известная спортивная телекомментатор Анна Дмитриева

На 84-м году жизни скончалась 18-кратная чемпионка СССР по теннису и спортивный телекомментатор Анна Дмитриева.

Информацию об этом подтвердил российский журналист Юрий Рост.

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Причина смерти Дмитриевой не раскрывается. 

Она была победительницей турниров международной федерации тенниса в одиночном и парном разрядах. Спортивную карьеру Дмитриева завершила в 1969 году.

Спортивным комментатором на телевидении она работала с 1975 года.

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