Скончалась известная спортивная телекомментатор Анна Дмитриева
На 84-м году жизни скончалась 18-кратная чемпионка СССР по теннису и спортивный телекомментатор Анна Дмитриева.
Информацию об этом подтвердил российский журналист Юрий Рост.
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Причина смерти Дмитриевой не раскрывается.
Она была победительницей турниров международной федерации тенниса в одиночном и парном разрядах. Спортивную карьеру Дмитриева завершила в 1969 году.
Спортивным комментатором на телевидении она работала с 1975 года.