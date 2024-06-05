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Скончалась Фатма Каранфиль, звезда турецкого сериала "Великолепный век"
05.06.2024 07:18 Александр Черман

Скончалась Фатма Каранфиль, звезда турецкого сериала "Великолепный век"

Турецкая актриса Фатма Каранфиль, которую в молодости многие считали секс-символом турецкого кино, умерла в возрасте 72 лет. Сообщение о смерти актрисы появилось в ее профиле в базе данных IMDb.

В последние годы Фатма Каранфиль боролась с раком молочной железы. Несмотря на усилия врачей, артистка скончалась в частной клинике в Стамбуле.

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Каранфиль начала свою карьеру в турецком кино еще в 60-х годах прошлого века. В ее фильмографии множество фильмов, однако одной из самых известных работ остается сериал "Великолепный век".

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