



Скандал: мэра Лода заблокировали в WhatsApp

Мэр Лода Яир Ревиво был ошеломлен, обнаружив в понедельник, 27 февраля, что его учетная запись WhatsApp заблокирована, и он не может отправлять сообщения людям, использующим приложение.



Для Ревиво, который круглосуточно отвечает на запросы жителей в WhatsApp, это серьезная проблема, из-за которой ему очень сложно выполнять функции мэра Лода.



“Привет, демократия? WhatsApp заблокировал меня”, — написал Ревиво в своем Twitter-аккаунте. “У меня нет программы для спама, и мой единственный “грех” в том, что я отвечаю на тысячи запросов от своих жителей каждый день, в течение всего дня”, - добавил он.



Тем временем мэр пытался связаться с Meta, материнской компанией WhatsApp, которой также принадлежит Facebook, но его попытки оказались тщетными.

“На все мои запросы в Facebook Israel не ответили. В эти напряженные дни - это не что иное, как скандал”, — сказал он.



