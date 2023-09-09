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Селена Гомес получила травму из-за неудачного выбора одежды
09.09.2023 13:46 Алина Груднева

Селена Гомес получила травму из-за неудачного выбора одежды

Популярная американская певица Селена Гомес получила травму из-за длинного платья.

Знаменитость неудачно упала, зацепившись за подол, в результате чего сломала руку.

В итоге, Гомес перенесла операцию. Теперь она вынуждена носить гипс. В этом неприятном инциденте Селена видит и позитивный момент. Она рада, что не упала на лицо.

"Я бы хотела, чтобы у меня была действительно крутая история о том, что я спасла чью-то жизнь или нечто подобное. Но я была в длинном летнем платье, шла от машины к дому и споткнулась", – рассказала певица.
 

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