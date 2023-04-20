



Самое дорогое селфи: Портофино вводит штрафы для туристов

Волшебный курортный город в Италии объявил, что туристы, посетившие его территорию, могут заплатить штраф в размере 275 долларов, если сделают селфи. Причиной такого решения стал "анархический хаос", который создают отдыхающие, останавливаясь, чтобы сфотографироваться в этом районе".



Город Портофино на итальянской Ривьере решил штрафовать туристов после того, как многие отдыхающие создают столпотворение в особо фотогеничных местах города, в котором проживает всего 500 человек, а ежегодно туда приезжают десятки тысяч человек со всего мира. После съемок эти районы стали очень оживленными, особенно во время курортного сезона, когда город полон посетителей.



Мэр Портофино Маттео Виакава заявил, что "анархический хаос был создан туристами, что привело к массовым пробкам и перекрытию улиц". На текущем этапе принято решение ввести запрет как минимум до октября, когда въездной туризм будет низким.



Интересно отметить, что скромный итальянский городок не первый, кто ограничивает селфи. Делать селфи также запрещено в некоторых местах в США, Франции и Великобритании, например, в Нью-Йорке власти запретили делать селфи посетителям парков дикой природы из-за присутствия опасных диких животных, таких как тигры и медведи.

