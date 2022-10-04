



Россия: На "Госуслугах" появилась форма для обжалования повестки на мобилизацию

27 сентября Минцифры России запустило на портале "Госуслуги" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва сотрудников IT- и телеком-компаний.



Также в конце сентября IT-специалисты начали получать уведомления о включении в список на отсрочку от частичной мобилизации. Для ее получения необходимо иметь высшее образование из перечня, быть сотрудником аккредитованной IT-компании или лицензированного оператора связи, а также подготовить необходимые документы.



Минцифры России представило документ, содержащий 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников. В список попали IT-специальности в таких направлениях, как математика, ядерная физика, астрономия, химия, биология, архитектура, информационная безопасность, лазерные технологии, судебная экспертиза, самолето- и вертолетостроение, оптотехника, кораблестроение, управление персоналом, пиар, геология, металлургия, графика и другие.