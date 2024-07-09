



Российского шоумена Гогена Солнцева избил любовник жены

Российский шоумен Гоген Солнцев застал свою жену с любовником и пытался устроить с ним разборки на кулаках, но сам в конечном итоге пострадал.



Своей историей он поделился с поклонниками в Instagram.



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"Захожу в квартиру, там бухая козлина Полина сидит с каким-то чужим мужиком, таким же под шафэ. Ребенок некормленный, памперсы не поменяны, я взял за шкирку этого хмыря — любовника жены, чтоб вышвырнуть, но не рассчитал, что он гигант, поднялся с дивана, в 2 раза больше меня ростом. Начался махач, мне прилетело: выбил тварь мне все зубы за 2 млн", - пожаловался Солнцев.



Артист заявил, что написал три заявления в полицию и в органы опеки: на мужчину - за побои, а на жену Полину - за жестокое обращение с сыном.



"Ваню я ей не оставлю, заберу у этой шельмы ребеночка, буду сейчас во все суды в набат бить. С ней сын не останется, я его заберу и не дам ей его погубить. Буду лишать родительских прав. Буду разводиться с мразью. Пусть продолжает квасить со своими любовниками, пока я их всех на нары ещё не пересажал.... Берегите своих детей!", - добавил Гоген.

