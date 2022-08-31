



Российская газета: Израиль нанес удар по порту Бейрута ядерной ракетой

Российская газета "Известия" процитировала бывшего сотрудника российской разведки генерала Игоря Драганова, заявившего, что "в порту Бейрута взорвалась израильская тактическая ядерная ракета".



Расследование ливанского журналиста Риада Кобаисси показало, что генерал с таким именем никогда раньше не упоминался в российских СМИ. Единственный Игорь Драганов, чье имя периодически мелькает в российских изданиях является футболистом.



Все, что обнаружил журналист по факту взрыва в порту Бейрута на российских новостных и аналитических порталах - это заявление бывшего российского военного чиновника по имени Леонид Ивашов. 7 августа 2020 Ивашов сделал заявление на официальном российском сайте, в котором говорится, что вероятно это был удар с воздуха, потому что Ливан не имеет реальных радаров наблюдения или системы ПВО.



В статье "Известий", так называемый генерал утверждал, что западные военно-морские силы прикрывались гуманитарной помощью (Франции, Англии и Америки), чтобы скрыть научные факты, так как взрыв представлял собой глобальную гуманитарную катастрофу, способную потрясти израильское общество и уничтожить возможность заключение договора со странами Персидского залива.



Все иностранные военные корабли покинули Ливан после прибытия группы американских экспертов, и Ливан официально разрешил им войти на свою суверенную территорию для научного подтверждения успеха уничтожения правды.



"Генерал Драганов" утверждал, что Ливан с самого начала не пытался выяснить правду.



"Судебная система была политизирована и семьи мучеников тоже, после чего в Ливан легально были введены сотни миллионов долларов под прикрытием восстановления порта и помощи семьям", — цитирует газета своего "фантома".



По его словам, настоящая цель бомбардировки бейрутского порта состояла в том, чтобы нанести удар по крупнейшему порту восточного Средиземноморья и ливанскому банковскому сектору, чтобы вывести их из конкуренции с портом Хайфы и израильскими банками.

