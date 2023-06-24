



Разработан новый тест на беременность на основе слюны



Израильский стартап по производству тестов по слюне разработал первый в истории тест на беременность на основе слюны. Он использует простой ручной аппликатор для сбора образца слюны, который вставляется в аналитическое устройство и дает результаты в течение десяти минут, пишет News Atlas.



Традиционно две линии означают положительный результат, а одна – отрицательный. Тест показывает уровень бета-хорионического гонадотропина человека (β-ХГЧ). Это – гормон, который обычно проявляется в слюне беременных женщин, примерно, с трех-четырех недель беременности,



"β-ХГЧ обычно называют гормоном беременности. Когда оплодотворенная яйцеклетка имплантируется в матку, плацента начинает вырабатывать этот гормон, уровень которого обычно постоянно повышается в первые недели беременности. Клинические испытания, проведенные на более чем 300 женщинах, показали, что точность теста составляет около 95% при условии использования с первого дня пропущенного менструального цикла. Кроме того, прилагаемое приложение позволяет делиться результатами в цифровом формате, избавляя вас от необходимости традиционно фотографировать тест-палочку", - говорится в сообщении.



