Разбитый в ДТП старый спорткар ушел с молотка по цене нового Porsche

На аукционе Manheim в Австралии с молотка ушел разбитый в ДТП Nissan Skyline GT-R 2002 года выпуска по цене новенького Porsche Cayenne.



По данным The Drive, его удалось продать почти за 140 австралийских долларов.



Покупателя не смутили серьезные повреждения спорткара, у которого нет бампера, фар, правого крыла и решетки радиатора. Двигатель тоже не был в порядке - у него треснут блок цилиндров.



Nissan Skyline R34 GT-R никогда официально не импортировался в Австралию, хотя он стал одним из самых востребованных "серых импортных автомобилей", поскольку частные владельцы доставляли образцы из Японии.



Эта модель была выпущена всего в 1268 экземплярах, потому за такую машину разгорелась настоящая борьба, несмотря на то, что ее ремонт обойдется в круглую сумму.



Heavily-damaged Nissan Skyline GT-R sells for almost $140,000 at auction https://t.co/O6CoHKqA7A