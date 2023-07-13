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Разбитый в ДТП старый спорткар ушел с молотка по цене нового Porsche
13.07.2023 18:58 Алина Груднева

Разбитый в ДТП старый спорткар ушел с молотка по цене нового Porsche

На аукционе Manheim в Австралии с молотка ушел разбитый в ДТП Nissan Skyline GT-R 2002 года выпуска по цене новенького Porsche Cayenne.

По данным The Drive, его удалось продать почти за 140 австралийских долларов.

Покупателя не смутили серьезные повреждения спорткара, у которого нет бампера, фар, правого крыла и решетки радиатора. Двигатель тоже не был в порядке - у него треснут блок цилиндров.

Nissan Skyline R34 GT-R никогда официально не импортировался в Австралию, хотя он стал одним из самых востребованных "серых импортных автомобилей", поскольку частные владельцы доставляли образцы из Японии.

Эта модель была выпущена всего в 1268 экземплярах, потому за такую машину разгорелась настоящая борьба, несмотря на то, что ее ремонт обойдется в круглую сумму.

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