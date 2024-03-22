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Раскрыто имя новорожденной дочки Петросяна
22.03.2024 11:03 Алина Груднева

Раскрыто имя новорожденной дочки Петросяна

Российский юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова назвали новорожденную дочь Матильдой.

Об этом сообщает газета "КП".

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Имя девочки держалось в секрете, хотя ей уже несколько месяцев.

Ранее на фоне рождения ребенка у пожилого Петросяна начали распространяться слухи о том, что супружеская пара прибегла к услугам суррогатной матери. Юморист позже ответил, что он и Татьяна справились самостоятельно.
 

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