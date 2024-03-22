



Раскрыто имя новорожденной дочки Петросяна

Российский юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова назвали новорожденную дочь Матильдой.



Об этом сообщает газета "КП".



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Имя девочки держалось в секрете, хотя ей уже несколько месяцев.



Ранее на фоне рождения ребенка у пожилого Петросяна начали распространяться слухи о том, что супружеская пара прибегла к услугам суррогатной матери. Юморист позже ответил, что он и Татьяна справились самостоятельно.

