Раскрыто имя новорожденной дочки Петросяна
Российский юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова назвали новорожденную дочь Матильдой.
Об этом сообщает газета "КП".
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Имя девочки держалось в секрете, хотя ей уже несколько месяцев.
Ранее на фоне рождения ребенка у пожилого Петросяна начали распространяться слухи о том, что супружеская пара прибегла к услугам суррогатной матери. Юморист позже ответил, что он и Татьяна справились самостоятельно.