



Радиосигнал возрастом 8 миллиардов лет достиг Земли

Астрономы обнаружили загадочный всплеск радиоволн, которому потребовалось 8 млрд. лет, чтобы достичь Земли. Быстрый радиовсплеск является одним из самых далеких и энергичных из когда-либо наблюдавшихся.



Вспышка, получившая название FRB 20220610A, длилась менее миллисекунды, но за эту долю мгновения она выпустила энергию, эквивалентную выбросам нашего Солнца за 30 лет, говорится в исследовании, опубликованном в четверг в журнале Science.



Многие FRB испускают сверхъяркие радиоволны, которые длятся всего несколько миллисекунд, прежде чем исчезнуть, что делает быстрые радиовсплески трудно наблюдаемыми.



Отследить эти быстрые космические вспышки астрономам помогли радиотелескопы, в том числе массив радиотелескопов ASKAP, расположенный в стране Ваджарри Ямаджи в Западной Австралии. С помощью ASKAP астрономы обнаружили FRB в июне 2022 года и определили место его происхождения.



