



Пугачева сходила на концерт еще одного артиста из РФ в Израиле

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева посетила концерт еще одного друга в Израиле.



Соответствующее видео она обнародовала в своем аккаунте в Instagram.



"Спасибо Максиму Леонидову за чудесный вечер, за потрясающую атмосферу добра и взаимопонимания, за любимые нестареющие песни. Браво", - написала она.