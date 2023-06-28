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Пугачева сходила на концерт еще одного артиста из РФ в Израиле
28.06.2023 13:45 Алина Груднева

Пугачева сходила на концерт еще одного артиста из РФ в Израиле

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева посетила концерт еще одного друга в Израиле.

Соответствующее видео она обнародовала в своем аккаунте в Instagram.

"Спасибо Максиму Леонидову за чудесный вечер, за потрясающую атмосферу добра и взаимопонимания, за любимые нестареющие песни. Браво", - написала она.


Что примечательно, недавно она также пришла на концерт "Машины времени", чтобы выразить поддержку Андрею Макаревичу, которого в РФ признали "иноагентом".
 

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