Пугачева сходила на концерт еще одного артиста из РФ в Израиле
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева посетила концерт еще одного друга в Израиле.
Соответствующее видео она обнародовала в своем аккаунте в Instagram.
"Спасибо Максиму Леонидову за чудесный вечер, за потрясающую атмосферу добра и взаимопонимания, за любимые нестареющие песни. Браво", - написала она.
Что примечательно, недавно она также пришла на концерт "Машины времени", чтобы выразить поддержку Андрею Макаревичу, которого в РФ признали "иноагентом".