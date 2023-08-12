



Прокат "Барби" провалился в Южной Корее

Несмотря на кассовый успех во всем мире, комедия “Барби” не вызвала ажиотажа в Южной Корее, сообщает Hollywood Reporter.



Хотя фильм “Барби” Греты Гервиг возглавил мировой кинопрокат и побил многочисленные рекорды, он не нашел отклика у зрителей в Южной Корее. Некоторые обозреватели называют причиной культурные различия, особенно феминистический месседж фильма.



По данным Корейского киносовета, “Барби” удалось занять лишь восьмое место в корейском прокате за выходные 4-6 августа, собрав 273 414 долларов, при этом уровень предварительных продаж билетов составил лишь 1,2%, по сравнению с 35,8% у второй половины “Барбенгеймера” — “Оппенгеймера” Кристофера Нолана, который выйдет в прокат в Южной Корее 15 августа. С момента выхода фильма “Барби” на экраны 19 июля было продано 518 172 билета (общая сумма сборов составила 3,8 млн долларов).



“Учитывая то, как гендер политизировался и стал поляризующим вопросом в Корее за последние несколько лет, молодежь, кажется, легко устает от дискуссий вокруг гендера. Это настолько чувствительная тема для молодого поколения, на которое направлен фильм, что они хотят ее полностью избежать”, — говорит Кан Ю-Чжон, профессор культурного контента в Университете Каннам в городе Йонгин.



Некоторые предполагают, что фильм, возможно, пострадал от того, что его феминистический подтекст не был четко прописан в местной маркетинговой кампании.



