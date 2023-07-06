



Продлены лицензии иностранных сиделок, работающих с пациентом более полугода





Пленум Кнессета утвердил во втором и третьем чтении поправки к закону о въезде в Израиль. Восемь членов Кнессета поддержали законопроект, противников и воздержавшихся не было.



Предлагается разрешить на разовой основе повторно рассмотреть и утвердить запросы на продление лицензий на работу сиделок - граждан иностранных государств. Эти лицензии будут рассматриваться в тех случаях, когда отношения между пациентом и иностранным работником длятся более шести месяцев, при условии, что на момент подачи заявления иностранный работник не находился в Израиле более 13 лет. Это делается для того, чтобы предотвратить разрыв длительных отношений, которые могут нанести серьезный вред пациенту.

