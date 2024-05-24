Принц Уильям рассказал, какое будущее готовит сыну
Принц Джордж пойдет по стопам своего отца Уильяма.
По данным газеты Еxpress, об этом рассказал принц Уэльский на вечеринке в саду Букингемского дворца.
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Принц Уильям считает, что его сын в будущем может стать пилотом, поскольку мальчику очень нравятся самолеты. Ребенок уже точно может назвать некоторые части самолетов.
Также Джорджу нравится посещать футбол с отцом. Мальчик, как и Уильям, болеет за "Астон Виллу".