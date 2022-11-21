



Принц Уильям и Кейт Миддлтон летят в Бостон

Принц и принцесса Уэльские с 30 ноября по 2 декабря будут находиться с визитом в Бостоне, США, эта поездка станет первой с 2014 года. Пара проведет несколько мероприятий в городе, а также примет участие в церемонии награждения премией Earthshot, сообщает Daily Mail.



Принц Уильям курирует премию Earthshot, являющуюся глобальной экологической наградой и присуждающуюся пяти победителям каждый год.



Кейт и Уильям планируют попутешествовать по Бостону, ознакомиться с историей города и амбициозными попытками бороться с последствиями изменения климата. Герцогиня Кембриджская и Корнуольская посетит Центр развития ребенка при Гарвардском университете, который сотрудничает с ее собственным Центром раннего детства.



Еще неизвестно, планирует ли наследник престола и его жена встретиться с принцем Гарри и Меган Маркл. Как известно, отношения между братьями пока так и не наладились.