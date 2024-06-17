Принц Луи оконфузился на параде в честь короля
Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи оконфузился на параде в честь дня рождения дедушки, короля Карла III.
По данным газеты Еxpress, ребенок был настолько взволновал, что упал.
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Это произошло на ступеньках Букингемского дворца перед началом военного парада.
Напомним, что на мероприятии впервые за долгое время на публике появилась мама Уильяма, принцесса Кэтрин, которая продолжает бороться с раком.