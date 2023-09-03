



Полуголая Кайли Дженнер "извалялась в грязи" для фотосессии

Звезда реалити-шоу о семействе Кардашьян Кайли Дженнер "извалялась в грязи" для фотосессии в новой рекламной кампании Acne Studios.



Она рекламировала джинсы из коллекции осень/зима 2023.



На фотографиях звезда реалити одета в выцветшие широкие джинсы и рубашку оверсайз в тон. Безусловно, знаменитости не пришлось в буквальном смысле валяться в грязи, чтобы провести фотосессию.



Ее мастерски загримировали. При чем, рекламируемая одежда тоже выглядит грязной. Цена на пару таких джинсов стартует от 890 долларов.







