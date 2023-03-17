



Погода в Израиле: нас ждет теплая пятница в преддверии сильных дождей

Небо в пятницу будет местами облачным. В прибрежных районах и низменностях к северу и северо-западу от Негева возможен туман и ограничения видимости. Весь день погода будет теплой. Высота волн ожидается от 50 до 120 см. К ночи температура начнет понижаться, небольшие дожди возможны на севере и на побережье.



В выходные ожидается похолодание и дожди с грозами и сильным ветром, которые начнутся ближе к вечеру субботы и продлятся до понедельника. В воскресенье на горе Хермон возможен снег.



Прогноз температур сегодня и сегодня вечером: Иерусалим 11-20, Тель-Авив 16-22, Хайфа 14-20, Цфат 10-17, Кацрин 10-22, Тверия 11-26, Нацерет 12-22, Афула 8-24, Бейт-Шеан. 10-25, Лод 15-23, Ашдод 15-21, Эйн-Геди 17-24, Беэр-Шева 14-23, Мицпе-Рамон 12-19, Эйлат 15-25.