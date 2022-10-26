



Погода в Израиле: дожди и грозы

Сегодня будет жарко. Днем в горах и на севере будет дуть сильный восточный ветер. Сильные дожди с грозами ожидаются на всей территории страны. Вечером и ночью вероятность дождя уменьшится. Синоптики предупреждают о высокой вероятности наводнений на юге и востоке.



Прогноз температуры сегодня и сегодня вечером: Иерусалим 16-23, Тель-Авив 20-31, Хайфа 21-28, Цфат 18-24, Кацрин 20-30, Тверия 21-33, Назарет 18-29, Афула 18-31, Бейт-Шеан. 20-32, Лод 19-32, Ашдод 19-28, Эйн-Геди 25-31, Беэр-Шева 16-30, Мицпе-Рамон 17-23, Эйлат 21-30.