



Подмена в роддоме: семья 5 лет растила чужого ребенка

Семья была потрясена, когда выяснилось, что на протяжении пяти лет воспитывала не своего ребенка. 31-летний муж обвинил 29-летнюю женщину в супружеской неверности: ребенок был совершенно на него не похож, пишут на платформе Reddit.



Из-за подозрений мужчина решил сделать тест на отцовство.



"Мой муж, ему 31 год, сделал тест на отцовство нашей дочери, пришел негативный ответ, но я никогда не обманывала", — написала пользовательница сайта.

По ее словам, мужчина заявил, что их отношения строились на обмане и решил развестись. Она же занялась расследованием — начала искать ДНК, совпадающие с ее дочерью. Поиски, по ее словам, были успешными: выяснилось, что биологическую дочь подменили при рождении.



Расследование заняло месяцы, но в итоге она утверждает, что теперь уже начала юридический процесс, чтобы удочерить своего ребенка.



"Не думаю, что многие бы удивились тому, что больница, в которой она была, не лучшая в районе", — написала женщина.



По ее словам, когда выяснилось, что ребенок находится в семье других людей, власти его забрали.



"Мне жаль другую семью, но в то же время хорошо, что удалось найти ее живой и невредимой. Мы начали процесс удочерения", — пояснила она.

Женщина утверждает, что подала иск против больницы на внушительную сумму, а неродной дочери сказала, что скоро к ним присоединится ее сестра.



Женщина говорит, что не хотела бы иметь дело с другой семьей, но ей их жаль.



После того как правда выяснилась, отношения с мужем стали прочнее и теперь он больше не планирует подавать на развод.



