



Подкаст Киркорова: Пугачева пахла навязчивым сексом

Филипп Киркоров решил не отставать от тенденций и завел себе собственный подкаст, в премьерном выпуске которого поделился разными воспоминаниями о близких людях, высмеял Челобанова, так и не ставшего мужем Примадонны, но которому повезло быть ее любовником и в поведал об их страсти на любовном ложе с Пугачевой.



Однажды Челобанов и сам в деталях рассказывал, как развивались их отношения с Примадонной. В рамках программы «Секрет на миллион» на канале НТВ он заметил, что яркие и эмоциональные всплески начались с первого дня. Пугачева, по его словам, была очень страстной. Первое, что озвучил он — это то, что проснулся в одном ботинке на маленьком диване с помадой на лице. Однако, дабы добавить себе чуточку сексуальности Челобанов заявил, что не знает точно, была ли это помада. Пугачёвой. В помещении тогда с ними была еще одна женщина.



«Началось все с коньячка, потом мы с Аллой интимно танцевали… Женщина может быть красавицей, умницей, но если меня не устраивает запах ее волос, то до свидания. Пугачева пахла навязчивым сексом», — делился разгоряченный гость программы Челобанов.