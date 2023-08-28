



Париж - первая европейская столица, где запретили прокат самокатов

В Париже с 1 сентября запретят прокат электросамокатов. Таким образом, Париж станет первой европейской столицей, которая запретит прокат электросамокатов сообщает EuroWeekly.



Сейчас рынок проката электросамокатов в Париже делят между собой три оператора – Dott, Lime и Tier Mobility. В начале апреля 2023 г. против сервисов проката электросамокатов в Париже проголосовали 90% избирателей на референдуме с явкой 7,46%. Анн Идальго, мэр Парижа, лично выступила за ограничение проката, утверждая, что оно снизит "неприятности на улицах".



После запрета в Париже самокаты отремонтируют и отправят в другие города во Франции, Германии и других странах, где работают операторы.



