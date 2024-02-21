



Пара упустила джекпот из-за досадной ошибки

Британская пара Рэйчел Кеннеди и Лиам Маккрохан упустили джекпот EuroMillions в размере 182 миллионов фунтов стерлингов из-за досадной ошибки.



По данным The Mirror, комбинация чисел, на которую они ставили пять недель подряд, оказалась выигрышной.



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По словам Рэйчел, она и ее бойфренд были "совершенно убиты горем", когда узнали, что желанный приз они не получат. Пара завела отдельную учетную запись, чтобы автоматически покупать лотерейный билет.



В этот раз, когда удача была так близка, на счету оказалось недостаточно средств для оплаты. Неприятная правда поджидала пару, когда они кинулись проверять результаты.



"Да, у вас действительно выпали выигрышные цифры, но на вашем счету не было средств для оплаты, потому билет не прошел", - ответили Рейчел в компании.



"Я была на вершине мира, когда думала, что выиграла, но когда я узнала, что это не так, Лиам расстроился даже больше, чем я", - призналась девушка.