



Папа Римский впервые разрешил женщинам голосовать на собрании епископов

Папа Римский Франциск II впервые разрешил женщинам пяти монахиням голосовать на всемирной встрече епископов. Об этом пишет BBC.



Раньше женщинам разрешали присутствовать на собрании только в качестве наблюдательниц. И хотя мужчины по-прежнему будут иметь большинство голосов на собрании, но такие изменения считаются значительными для Римско-католической церкви, которой на протяжении веков управляли исключительно мужчины.



Папа Франциск II также нарушил традицию, объявив, что предоставит право голоса 70 членам религиозной общины, не являющимся клириками. Он надеется, что половина избранных участников будут женщины, а особое внимание понтифик намерен уделить привлечению молодежи.