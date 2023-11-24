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Папа Римский разделил трапезу с бомжами и трансгендерными проститутками, – AP
24.11.2023 11:11 MIGnews.com

Папа Римский разделил трапезу с бомжами и трансгендерными проститутками, – AP

Папа Римский пригласил в Ватикан на обед группу трансгендерных женщин-проституток. 

"Раньше церковь была закрыта для нас. Они не видели в нас нормальных людей, они видели в нас дьявола"? – рассказала AP одна из приглашенных трансгендеров Андреа Лопес.

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Мероприятие было приурочено Всемирному дню бедных, поэтому кроме трансгендеров в зале папской аудиенции собрались еще около 1200 человек из числа неимущих и бездомных – им всем был предложен полноценный обед и десерт.

 

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