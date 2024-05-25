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Папа Римский канонизировал первого миллениала. Он был “Инфлюэнсер Бога”
25.05.2024 12:53 MIGnews.com

Папа Римский канонизировал первого миллениала. Он был “Инфлюэнсер Бога”

Папа Римский Франциск канонизировал 15-летнего подростка Карло Акутиса, который умер от лейкемии в 2006 году. 

Карло был обычным мальчиком. Он научился программировать и стал делать сайты для разных церквей, создал онлайн-каталог чудес и много рассказывал о Боге и католической вере на своей странице в Facebook. В Италии, где вырос Карло, его прозвали “инфлюэнсером Бога”. Об этом пишет Bild.

Но вот с Карло случилась беда. Он заболел лейкемией и умер. Мальчик был похоронен в итальянском городе Ассизи, католическая церковь признала два случая внезапного выздоровления людей после молитв ему. Для канонизации как раз необходимы два чуда, связанных с человеком. 

В первом случае мальчик из Бразилии, коснувшись футболки Карло, исцелился от редкого заболевания, во втором случае тяжело больная женщина выздоровела после того, как ее мать помолилась у могилы Карло. Этого оказалось достаточно для того, чтобы Ватикан одобрил канонизацию 15-летнего подростка. 

 

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