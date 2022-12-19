Новости » Life Style
Папа объявил мучениками польскую семью, казненную за помощь евреям
19.12.2022 08:12 Наталья Богинская

Папа объявил мучениками польскую семью, казненную за помощь евреям

Папа Франциск в субботу объявил мучениками польскую семью, казненную немецкой полицией во время Второй мировой войны за то, что они прятали евреев в своем фермерском доме.

Фермер и пчеловод Юзеф Ульма и его жена Виктория в польском городе Маркова спрятали нескольких членов еврейской общины во время немецкой оккупации Польши. Информатор предал их, и евреи были убиты полицией в марте 1944 года. Затем супруги были застрелены вместе с их шестью маленькими детьми.

Признание мученичества позволило бы супругам быть причисленными к лику блаженных, что является последним формальным шагом перед возможным причислением к лику святых.

По данным Ватикана, Папа Франциск узнал о семье Ульма, когда посетил Польшу во время паломничества в 2016 году. На публичной аудиенции в 2018 году Франциск назвал семью “примером верности Богу и Его заповедям, любви к ближнему и уважения человеческого достоинства”.

Папа Римский призвал к израильско-палестинским переговорам.

Понтифик призвал сэкономить на Рождестве и помочь Украине.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы