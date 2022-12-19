



Папа объявил мучениками польскую семью, казненную за помощь евреям

Папа Франциск в субботу объявил мучениками польскую семью, казненную немецкой полицией во время Второй мировой войны за то, что они прятали евреев в своем фермерском доме.



Фермер и пчеловод Юзеф Ульма и его жена Виктория в польском городе Маркова спрятали нескольких членов еврейской общины во время немецкой оккупации Польши. Информатор предал их, и евреи были убиты полицией в марте 1944 года. Затем супруги были застрелены вместе с их шестью маленькими детьми.



Признание мученичества позволило бы супругам быть причисленными к лику блаженных, что является последним формальным шагом перед возможным причислением к лику святых.



По данным Ватикана, Папа Франциск узнал о семье Ульма, когда посетил Польшу во время паломничества в 2016 году. На публичной аудиенции в 2018 году Франциск назвал семью “примером верности Богу и Его заповедям, любви к ближнему и уважения человеческого достоинства”.



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