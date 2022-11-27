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Папа Римский призвал к израильско-палестинским переговорам
27.11.2022 16:15 Ольга Белозерова

Папа Римский призвал к израильско-палестинским переговорам

Папа Римский Франциск заявил, что он обеспокоен всплеском насилия между Израилем и палестинцами. 

Глава Ватикана отметил "трусливые" взрывы, произошедшие в Иерусалиме на прошлой неделе, в результате которых погибли два человека, а также столкновения в Иудее и Самарии, в которых был убит палестинский подросток. Об этом сообщает Times of Israel.

"Насилие убивает будущее, разрушая жизнь молодежи и ослабляя надежды на мир", - заявил Папа Римский.

Папа Франциск добавил, что надеется, что "израильские и палестинские власти с большей готовностью примут близко к сердцу поиски диалога, укрепления взаимного доверия, без которого никогда не будет мирного решения на Святой Земле". 

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