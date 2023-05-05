



Отменен концерт Сэма Смита в Израиле

В Израиле отменили концерт Сэма Смита менее, чем за месяц до запланированного выступления.



По данным Ynet, об этом объявили постановщики шоу.



"Из-за непредвиденных технических и логистических проблем 31 мая не будет выступлений, в том числе шоу Сэма Смита", - сказано в сообщении.



Уточняется, что выступление Робби Уильямса пройдет по плану, как и другие концерты в рамках фестиваля.



"Покупателям предлагается связаться с кассами, где были приобретены билеты, чтобы получить полный возврат средств", — сказано в сообщении.



