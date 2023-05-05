Новости » Life Style
Отменен концерт Сэма Смита в Израиле
05.05.2023 12:54 Алина Груднева

Отменен концерт Сэма Смита в Израиле

В Израиле отменили концерт Сэма Смита менее, чем за месяц до запланированного выступления.

По данным Ynet, об этом объявили постановщики шоу.

"Из-за непредвиденных технических и логистических проблем 31 мая не будет выступлений, в том числе шоу Сэма Смита", - сказано в сообщении.

Уточняется, что выступление Робби Уильямса пройдет по плану, как и другие концерты в рамках фестиваля.

"Покупателям предлагается связаться с кассами, где были приобретены билеты, чтобы получить полный возврат средств", — сказано в сообщении.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы