



"Убийцу" Tesla оснастят автопилотом 4 уровня – фото

Появились первые подробности о новом электрическом флагмане Volkswagen – Trinity. В концерне его называют “флагманский проект по борьбе с доминированием Tesla на рынке электромобилей”.



Превосходство над американскими электромобилями Trinity EV обеспечит новая программная платформа SSP, которая поддерживает системы автономного управления четвертого уровня. То есть в определенных условиях и при наличии хорошо читаемой разметки автомобиль управляет самостоятельно.



Предполагалось, что Trinity EV будет запущен в 2026 году, но вскоре после вступления в должность генеральный директор VW Group Оливер Блюм отложил проект. Как утверждается, это связано с проблема дочерней компании Cariad, отвечающей за разработку программного обеспечения.



По информации Automotive News Europe, серийное производство Trinity EV наладят на заводе Volkswagen в Германии. Точных сроков старта производства пока нет.



Также платформу SSP получат электрический Golf, электрический Tiguan и преемник Tiguan Allspace. Производство этих моделей наладят на заводе в Вольфсбурге. Так преемник Tiguan Allspace встанет на конвейер в 2025 году. Годом позже к нему присоединится Tiguan EV.

