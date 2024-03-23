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Онкобольной король Чарльз трогательно поддержал Кейт Миддлтон
23.03.2024 15:48 Алина Груднева

Онкобольной король Чарльз трогательно поддержал Кейт Миддлтон

Онкобольной король Великобритании Чарльз трогательно поддержал принцессу Уэльскую Кэтрин, которая также проходит лечение от рака.

По словам монарха, он гордится невесткой.

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"Его Величество очень гордится Кэтрин за ее смелость, с которой она выступила. После их совместного пребывания в больнице Его Величество поддерживал теснейший контакт со своей любимой невесткой в последние недели", - сообщили в Букингемском дворце.

По словам короля, он и его супруга Камилла продолжат оказывать любовь и поддержку в это тяжелое время.

Ранее Кейт Миддлтон подтвердила, что в январе перенесла серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне. После этого анализы показали, что у нее рак. Теперь супруга принца Уильяма проходит курс профилактической химиотерапии.

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