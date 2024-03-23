



Онкобольной король Чарльз трогательно поддержал Кейт Миддлтон

Онкобольной король Великобритании Чарльз трогательно поддержал принцессу Уэльскую Кэтрин, которая также проходит лечение от рака.



По словам монарха, он гордится невесткой.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Его Величество очень гордится Кэтрин за ее смелость, с которой она выступила. После их совместного пребывания в больнице Его Величество поддерживал теснейший контакт со своей любимой невесткой в последние недели", - сообщили в Букингемском дворце.



По словам короля, он и его супруга Камилла продолжат оказывать любовь и поддержку в это тяжелое время.



Ранее Кейт Миддлтон подтвердила, что в январе перенесла серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне. После этого анализы показали, что у нее рак. Теперь супруга принца Уильяма проходит курс профилактической химиотерапии.