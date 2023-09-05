



Одной ногой я в могиле: Линда Евангелиста пять лет борется с тяжелой болезнью

Супермодель Линда Евангелиста последние несколько лет провела в добровольном заточении – неудачная пластика не пощадила ее красивое лицо и роскошное тело. Но это не самое страшное, что случилось с легендарной моделью. Пять лет назад ей диагностировали рак груди. Она перенесла двустороннюю мастэктомию.



Все началось в 2018 году, когда звезда решила пройти чек-ап организма.



“Опухоль обнаружили на ежегодной маммографии. Я сразу же без колебаний выбрала двустороннюю мастэктомию, думая, что после этого все останется позади, и рак больше не будет меня убивать”, – поделилась Линда в интервью The Wall Street Journal.



Но летом 2022-го Евангелиста почувствовала уплотнение в груди. И поняла, что рак никуда не исчез.



“Выкопай дыру в моей груди. Мне не нужно, чтобы это выглядело красиво. Я хочу, чтобы ты вычистил все оттуда. Я хочу увидеть дыру в своей груди, когда ты закончишь”, – рассказала она о разговоре с онкологом.



Врачи не скрывают, что шансы на то, что болезнь вернется вновь, очень высоки.



“Одной ногой я нахожусь в могиле, поэтому я счастлива за каждый прожитый день. Я так рада, что жива. Все, что происходит сейчас, – это бонус”, – призналась легендарная модель.



В 2021 году Евангелиста была буквально обезображена процедурой аппаратной липосакции, эффект от которой оказался прямо противоположный обещанному.



“Состояние не только лишило меня средств к существованию, но и погрузило в глубокую депрессию и глубочайшее отвращение к самой себе. Из-за этого я стала отшельницей, затворницей”, — делилась звезда в интервью журналу People, где впервые показалась общественности без прикрас.

