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Очередной “шедевр”: памятник “Русалочке” поверг россиян в ужас
03.09.2023 10:22 Алина Груднева

Очередной “шедевр”: памятник “Русалочке” поверг россиян в ужас

В России установили очередной памятник, который своим внешним видом поверг людей в ужас.

Это уже далеко не первый "шедевр" россиян, ставший знаменитым на весь мир.

Новая "Русалочка" в Мурманской области своей "красотой" может вполне конкурировать с "Аленкой", которую когда-то установили в Воронежской области.

"Даже те, кто критикует, приедут и сфотографируются на фоне этого объекта — это будет такой дополнительный объект, ради которого можно посетить Кандалакшу", — прокомментировал ужас россиян глава районной администрации Ярослав Шалагин.

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