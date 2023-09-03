



Очередной “шедевр”: памятник “Русалочке” поверг россиян в ужас

В России установили очередной памятник, который своим внешним видом поверг людей в ужас.



Это уже далеко не первый "шедевр" россиян, ставший знаменитым на весь мир.



Новая "Русалочка" в Мурманской области своей "красотой" может вполне конкурировать с "Аленкой", которую когда-то установили в Воронежской области.



"Даже те, кто критикует, приедут и сфотографируются на фоне этого объекта — это будет такой дополнительный объект, ради которого можно посетить Кандалакшу", — прокомментировал ужас россиян глава районной администрации Ярослав Шалагин.



