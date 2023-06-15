



Обезьяны из чешского зоопарка сбежали в Германию

Обезьяны из чешского зоопарка в городке Дечин сбежали в Германию, пишет Bild.



Зоопарк приграничного города Дечин в Чехии покинули шесть хохлатых макак. Это самки и самцы в возрасте до 10 лет, в том числе один детеныш.



По предварительным данным, они перебежали через границу в немецкий национальный парк Саксонская Швейцария.



"Эти животные очень умны, их очень трудно поймать. Теперь они воспользуются возможностями новой свободы", — говорит немецкий зоолог Хайко Дрекслер.



Согласно информации источника, в понедельник вечером один из гостей чешского зоопарка захотел пожать руку обезьяне, но его ударило током от ограждения. В гневе мужчина сломал забор. Животные сразу бросились наружу. Нарушителя уже задержали, в его крови обнаружили наркотики.



