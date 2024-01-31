



"Ножки сверчка": почему люди трут ступни перед сном



У каждого человека есть своя ночная рутина, и для некоторых она включает в себя потирание ступнями друг о друга, когда они засыпают. Однако мало кто задумывается о том, почему он так делает, или просто не замечает, что делает это вообще.



Один из пользователей Reddit в замешательстве сказал: "Мне интересно, успокаивается ли кто-нибудь еще, когда многократно трет ступни друг о друга? Мне кажется, что я не могу заснуть без этого почти всю ночь. Думаю, это происходит, когда у меня слишком много энергии. Мне нравится это делать. Просто для постороннего человека это выглядит довольно забавно".



Оказывается, ритмичные движения, известные как "ножки сверчка" , помогают человеку снять стресс или тревогу перед засыпанием. Ли Филлипс, психотерапевт и сертифицированный психотерапевт по сексу и семейным парам, рассказала Health: "Ножки сверчка, крикетные стопы, или крикетинг, - это повторяющиеся физические движения, когда человек трет одну ногу о другую, часто пытаясь заснуть.



"Название, что неудивительно, происходит от сверчков. Эти насекомые издают стрекочущие звуки, когда трутся своими длинными задними лапками о крылья или когда просто трут крылья друг о друга". Дженнифер Уорли, лицензированный брачный и семейный психотерапевт и клинический директор First Light Recovery, сказала: "Такие действия могут быть механизмом самоуспокоения, подобным раскачиванию или постукиванию".



По словам Ли Филлипса, люди с нейродивергентными расстройствами, такими как аутизм и СДВГ, чаще страдают от "сверчковых ног" по ночам. Однако это не исключает, что люди без нейродивергентных расстройств могут использовать ту же технику релаксации.