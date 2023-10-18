



Новый "самый острый перец в мире" попал в Книгу рекордов Гиннеса. Фото, видео

Pepper X попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый острый перец в мире. Известный эксперт Эд Керри побил собственный мировой рекорд с новым сортом перца, который оказался в три раза острее предыдущего, сообщает CBS News.



Эд Керри, эксперт по перцу, ранее уже устанавливал рекорд самого острого перца на Земле – это произошло десять лет назад с сортом перца Carolina Reaper. Недавно он усовершенствовал результат. В минувший понедельник Книга рекордов Гиннеса публично назвала его разработку Pepper X самым острым перцем в мире.



Изобретатель разработал Pepper X много лет назад, но не выпустил его сразу. Эксперт объяснил, что, так сказать, держал Pepper X в "заднем кармане" на случай, если другие производители выпустят что-то горячее, чем Carolina Reaper. Но никто не предложил что-то горячее, поэтому разработчик решил презентовать Pepper X.



"Это кульминация большой работы многих людей. Люди говорили, что это невозможно, называли нас лжецами, а мы доказали им, что Pepper X на самом деле является самым острым перцем в мире, официально от Гиннеса", - заявил изобретатель.















