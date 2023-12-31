Новый год можно отпраздновать 38 раз
В течение 26 часов вы можете отпраздновать наступление нового года 38 раз, и вот некоторые из часовых поясов, на которые стоит обратить внимание:
- Атолл Киритимати в Кирибати - 10:00 GMT
- Новая Зеландия - 11:00 GMT
- Восточное побережье Австралии - 13:00 GMT
- Япония и Южная Корея - 15:00 GMT
- Индия и Шри-Ланка - 18:30 GMT
- Двадцать пять стран, включая Великобританию - 00:00 GMT
- Бразилия и Аргентина - 03:00 GMT
- Восточное побережье США - 05:00 GMT
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А когда последнее место покинет 2023 год - остров Бейкер в центральной части Тихого океана - будет уже 12:00 GMT.
К этому времени в Кирибати уже будет 2 января 2024 года. Это действительно большой мир!