



Новый год можно отпраздновать 38 раз

В течение 26 часов вы можете отпраздновать наступление нового года 38 раз, и вот некоторые из часовых поясов, на которые стоит обратить внимание:

- Атолл Киритимати в Кирибати - 10:00 GMT

- Новая Зеландия - 11:00 GMT

- Восточное побережье Австралии - 13:00 GMT

- Япония и Южная Корея - 15:00 GMT

- Индия и Шри-Ланка - 18:30 GMT

- Двадцать пять стран, включая Великобританию - 00:00 GMT

- Бразилия и Аргентина - 03:00 GMT

- Восточное побережье США - 05:00 GMT



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А когда последнее место покинет 2023 год - остров Бейкер в центральной части Тихого океана - будет уже 12:00 GMT.



К этому времени в Кирибати уже будет 2 января 2024 года. Это действительно большой мир!

